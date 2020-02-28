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Ünlü bloggere ırkçı saldırı

Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
Ünlü bloggere ırkçı saldırı
Çalıştığı Giessen kentinden yaşadığı Frankfurt'a dönmek üzere trene binen Zara Todil (25), "Müzik dinlerken birden, daha önce kendi kendine söylendiğini gördüğüm adam kalktı ve kafama elindeki İncil ile vurmaya başladı. Yüzüme de birkaç kez vurdu. Adeta şok oldum, dilim tutuldu" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

SALDIRGAN YAKALANDI
TODİL, saldırgan daha sonra, "İşte İncil. Müslüman o... Oku" diye bağırıp, küfürler etti. Kondüktöre durumu anlattım. Polis, saldırganı istasyonda gözaltına aldı. Olayın şokunu yaşıyorum. Yalnız dışarı çıkamıyorum. Saldırgana ağır yaralama suçundan soruşturma açıldı" dedi. İsa DEVEÇEKEN
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Ünlü bloggere ırkçı saldırı
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