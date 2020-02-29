Katilden NSU mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlediği terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren terörist Tobias Rathjen'in (43) saldırıyı haftalar öncesinden planladığı ortaya çıktı. Üyesi olduğu atıcılar kulübüne sık sık giderek atış talimi yapan katilin, başka bir planı ise kan dondurdu. Rathjen, cinayetler için özel silah kiralamış.SİLAHIN Hanau'da bir silah mağazasından kiralandığı ortaya çıktı. Irkçı katil, silahı seçerken NSU örgütünün tüm cinayetlerde kullandığı Czeska marka bir silahı tercih etti. Katilin iki silahı olmasına rağmen gidip silah mağazasından bu tabancayı kiralaması ve Czeska tercih etmesi, "NSU 2.0 mesajı verdi" yorumlarına yol açtı.ALMANYA'DA ırkçılar, "NSU 2.0" imzalı mektuplarla ülkede yaşayan Türk avukatları, Türk derneklerini ve Türk kökenli siyasileri ölümle tehdit etmişti. Rathjen'in de NSU mesajı vermek istediği için özellikle Czeska marka silah kiraladığı sanılıyor. Polisin arabada bulduğu Czeska dışında evde Sig Sauer 226 ile Walther PPQM2 marka iki silah bulduğu açıklandı.HANAU saldırısı Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumunda ele alınırken, Yeşiller Partili Filiz Polat, polisin saldırgana geç müdahale ettiği iddiasını gündeme getirdi. Polat, "Sorumuz üzerine, Hessen güvenlik birimlerinin somut bilgi verebileceğini ifade edip konunun araştırıldığını söylediler. Olayın üzerinden bir hafta geçti. Hessen güvenlik birimlerinden detaylı bilgi alınabilirdi" açıklamasında bulundu.