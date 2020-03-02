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Bitte helfen sie mir: Lütfen bana yardım edin!

Kızı terör örgütü tarafından kaçırıldı. anneleri gibi eylem başlatan anne, ile Seehofer’den yardım talep etti

Giriş Tarihi: 2.3.2020 ABONE OL
Bitte helfen sie mir: Lütfen bana yardım edin!
BERLİN'DE yaşayan Maide T, 18 yaşındaki kızı Nilüfer'i kanlı terör örgütü PKK'nın elinden kurtarabilmek için Diyarbakır anneleri gibi eyleme başladı. Maide T., Nilüfer'e kavuşuncaya kadar her cuma saat 16.00'da bir saat süreyle suçladığı derneğin önünde eylem yapacak.
EVLADI için yüreği yanan anne, eylemi sırasında kızının fotoğraflarını ve üzerinde Almanca "Kızımı PKK'dan geri almak istiyorum! Bayan Merkel, Bay Seehofer, lütfen bana yardım edin!" yazan pankart taşıyor. Maide T., "Başka ailelerin çocukları da var ancak tehdit aldıkları için konuşamıyorlar, korkuyorlar" dedi.

Maide T., kızı Nilüfer'in derneğe folklor öğrenme niyetiyle gittiğini ancak kandırılıp PKK tarafından kaçırıldığını söyledi ve "Kızımın beynini yıkayıp, 12 Kasım 2019 günü kaçırdılar" dedi.

BERLİN
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Bitte helfen sie mir: Lütfen bana yardım edin!
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