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Durduramadığımız için çok üzgünüz

’nde konuşan , saldırısını önleyemedikleri için hükümet üyeleri olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Durduramadığımız için çok üzgünüz
Almanya'da dün 11. kez Uyum Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye başkanlık eden Başbakan Angela Merkel, ırkçılık ve İslamofobiyi eleştirdi. Aralarında çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de olduğu zirvede Merkel, daha barışçıl toplumsal tartışma yaşanmasını istedi.
Merkel, ırkçıların ve İslam düşmanı kişilerin saldırısına uğrayan kişileri anarak, "Şimdiye kadar bu saldırıları durduramadığımızdan dolayı hükümet üyeleri çok üzgün. Almanya'da her insan kendisini güven hissedebilmeli" diye konuştu. Zirve öncesi Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve göçmen derneklerinin temsilcileri ile Hanau'daki terör saldırısı üzerine konuştu.
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