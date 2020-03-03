FETÖ’cüye var mülteciye yok

BUGÜN NELER OLDU

Almanya, 2015 yılındaki kitlesel göç dalgasını bir daha yaşamamak için şimdiden kolları sıvadı. Almanya, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ağırlığını kullanarak AB Sınır Koruma Ajansı'yla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını daha sıkı koruma altına alırken, mültecilere dönük de, "Gelmeyin" uyarısında bulundu.SİYASİLER de üst üste açıklamalar yaparak mültecilere "Bulunduğunuz yerde kalın" uyarısında bulunurken, Almanya'nın daha fazla mülteci alamayacağına dikkat çekti. Halbuki aynı Almanya PKK'lılara ve FETÖ'cülere gözünü kırpmadan iltica hakkı tanıyor. Türkiye düşmanlarına bir bir kucak açan Almanya, mültecilere ise sırtını çeviriyor.ALMANYA, pekala ülkedeki FETÖ'cüleri kovsa, yerine yüzbinlerce mülteci kabul edip bu insanlık dramının bir nebze olsun azalmasına vesile olabilir. Ancak Almanya'da siyasiler kadar, toplum da yeni bir göç dalgasına şiddetle karşı çıkıyor. CDU genel başkanlığına aday olan Norbert Röttgen, Türkiye ile mülteci sözleşmesinin yenilenmesini istedi.RÖTTGEN, "Türkiye'ye çok acil maddi yardımda bulunarak mültecilere yardımcı olabiliriz" dedi. Bir diğer aday Friedrich Merz de Türkiye'ye gereken her türlü desteğin verilmesini istedi. "Almanya şimdiye kadar olduğundan daha fazla yardım etmeli" diyen Merz, mültecilere de "Buraya gelmeyin, sizi alamayız" mesajı verdi.ALMANYA, ülkeye gelen mültecilere ilk kayıttan, iltica başvurularının kabul edildiği sürece kadar değişik ödemeler yapıyor. İlk kaydını yaptıran bir çifte 258 euro, çocuklara da 84 ile 94 euro arasında ödeme yapılıyor. Mülteci bir yurda yerleştirildiği anda para çocuk başına 211 ile 269 euro arasına yükseliyor. Çifte ödenen para ise 600 euro oluyor. İltica başvuruları kabul edilenler ayrıca çocuk parası alma hakkı elde ediyor.Yunanistan askerlerinin biber gazlı, ses bombalı, otomatik silahlarla uyarı atışına maruz kalan mülteci çocuklar, adeta cehennemi yaşadı. 'Umut' yolculuğunun masum melekleri, yaşadıkları dehşete rağmen yüzlerindeki gülümsemeyi bırakmayarak, 'kalp' işareti yaptı.Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler, şişirme botlarla ölümü göze alarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiyor.