Ahlaksız AB

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Birliği (AB), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "AB ülkeleri çifte standart uyguluyor" sözünden bir gün sonra gerçek yüzünü gösterdi. Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapmasına sessiz kalan AB, Yunanistan sınırındaki göçmen akını sonrası bu ülkeye 350 milyon euro gönderdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan'a toplam 700 milyon euro başta olmak üzere 100 sınır koruma görevlisi, 7 gemi, 2 helikopter, 1 uçak ve 3 özel araç verileceğini dile getirdi. Leyen, "Gelecek günlerde ve haftalarda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tüm Avrupa'nın sorumluluğudur" diye konuştu.İKİNCİ mülteci dalgasından çekinen ve 2015'i hatırlayan AB, yıllardır Türkiye'ye vermediği destek için, şimdi ne pahasına olursa olsun sınırlarına göçmen sokmamak için çabalıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Avrupa Parlamentosu Başkanı David-Maria Sassoli, tampon bölgede tutulan mültecilerin üzerinden helikopterle uçtu ve afet bölgesinde inceleme yapıyormuş gibi yukarıdan dram yaşayan çocukları, kadınları seyretti. AB yetkilileri, aşağıya inerek mültecilerle konuşup dertlerini dinlemekten kaçındı.ALMAN Hükümeti'nin, mültecilerin deniz yoluyla Yunan adalarına geçmesini önlemek amacıyla Türkiye'nin sahilde kontrollerini daha iyi yapabilmesi için taahhüt ettiği 32 milyon euro yardımın bütçe komisyonuna ulaşmasından sonra Bild konuyu manşetine taşıdı. Gazete, "Alman vergi paraları Erdoğan'a akıyor" dedi. Söz konusu yardım, sahil güvenliğin motorlarının yenilenmesi, yedek parça ve eğitim amaçlı kullanılacak.BİR grup duyarlı insan Berlin'de, mültecilerin dramına son verilmesi için gösteri düzenledi. Yunanistan'ın sınırlarına dayanan mültecilere ateş açmasını, gaz bombası atmasını kınayan göstericiler, gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Başbakanlık önüne giderek, "Sınır kapılarını açın, hayat kurtarın. Faşizmle savaş" pankartı açtı.ALMAN Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolunun AB'nin İdlib'de Erdoğan'ı desteklemesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece mültecilerin Türkiye'ye tekrar girmesini engellemek istediğini ve bu nedenle ordusunu Esad'a karşı kullandığını ifade eden Popp, "AB ülkeleri 13 bin kişi yüzünden sınırlarında panik yaşıyor. AB dışişleri bakanlarının Türk-Yunan sınırındaki göçmenler yüzünden bir araya gelmeleri utanç verici bir harekettir" dedi.