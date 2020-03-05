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Virüs korkusu

’da koronovirüse yakalananların sayısı 240’ı geçti. üyelerini de korku sardı

Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
Koronovirüs, Alman Federal Meclisi'nde görev alan milletvekillerini de korkutmaya başladı. Üç gün üst üste toplanacak olan Federal Meclis'te milletvekillerinin tokalaşma ve yakın temastan kaçındıkları gözlendi. Milletvekilleri sık sık el yıkamak için genel kurul salonunu terk etti.

HIZLI TREN DURDURULDU
FRANKFURT'TA dün bir hızlı tren koronavirüs şüphesi nedeniyle durduruldu. Boşaltılan trenden indirilenlerin ateşi ölçüldü. Berlin'deki Charite Üniversite Hastanesi, durumundan kuşkulananlara koronavirüs testi uygulamaya başladı. Hastaneye çok sayıda başvuruda bulunuldu.
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Virüs korkusu
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