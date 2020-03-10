Alçaklık bu

BUGÜN NELER OLDU

Alman haber ajansı dpa başta olmak üzere Alman basını, mültecilere kapıları açmak istemeyen Avrupa'ya tam anlamıyla medya desteği sağlıyor. Avrupa medyası Yunanistan sınırlarında yaşanan insanlık dramını görmezden gelip, bunun yerine kendilerine ateş açan Yunan polisine direnen, sınırdan karşıya taş atan mültecilerin fotoğraflarını yayımlıyor.2015 yılında insanların dramını ön plana alarak hem siyasilerin hem de halkın mültecilere sıcak bakmasına vesile olan medya, şimdi siyasilerin talepleri doğrultusunda farklı bir algı oluşturuyor. Halkın, insanları görüp acımaması için Avrupa medyası mültecileri "vandal" olarak göstermek istiyor. Halkın, acımak yerine tepki göstermesi hedefleniyor. FRANKFURTGAZETELERİN bu yöndeki yayını, Almanların bu krize bakışını da haliyle değiştirdi. Her ne kadar Berlin ve Hamburg'da hafta sonunda binlerce insan sokağa çıkarak mülteciler lehine gösteri yapsa da, halkın çoğunluğu siyasilerin ve basının "2015 tekrarlanmamalı" sözünü benimsedi. Vatandaşların büyük bölümü, 2015 yılındaki gibi kitlesel bir göçe kesinlikle karşı çıkıyor. Basın da, özellikle bu tepkilere yer veriyor.ALMAN basınının büyük bölümü, mültecilerin aleyhinde yayın yapıyor. Gazete ve internet sitelerinin manşetlerinde, mülteciler Yunan polisine saldırıyormuş, sınırları zorlayarak parçalıyormuş gibi gösteren zorlama fotoğraf ve haberler büyütülüyor. Alman haber ajansı dpa da özellikle bu tür fotoğrafları servis ediyor. Basın, mültecilerle ilgili haberleri genellikle negatif başlıklarla yayımlamayı tercih ediyor.