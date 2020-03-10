BUGÜN NELER OLDU

Gazeteler, Yunan polislerinin insanlık dışı davranışlarını görmezden geliyor. Mültecilere uygulanan şiddete haberlerinde yer vermiyor, insanlık dramına gözlerini kapatıyor. Halbuki Yunanistan mültecileri çırılçıplak soyuyor, ellerinde cep telefonu, para, eşya ne varsa alıyor ve soğukta kaderine terkediyor. Bir polis, bebek arabasına tekme atıyor, ama bu da Alman basınında yer bulmuyor. Yunanistan'daki ayıbı biraz olsun gören, genelde yabancı düşmanı olan Bild gazetesi, Yunanistan propagandasına alet olmayarak dramı sayfalarına yansıtıyor.