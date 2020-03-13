‘Geri zekalı’ dediler dahi çıktı

BUGÜN NELER OLDU

HAMBURG'DA yaşayan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Ulukan Vural, ikinci sınıfta öğretmeni tarafından 'Geri zekâlı' muamelesi gördü. Rus kökenli Alman öğretmeni Ulukan'ın matematik bilmediğini iddia etti ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin gittiği okula gönderilmesini istedi. Aile direnince okula psikolog yönlendirildi.ULUKAN'A zekâ testi yapan psikolog, sonuç karşısında şoke oldu. Anne Şenay Vural (43), "Psikolog test sonucuna çok şaşırdı. Oğlumun üstün zekâlı olduğunu söyledi. Ulukan'ı başka bir okula yazdırdım. Yeni matematik öğretmeni Ulukan'ın farklı bir çocuk olduğunu fark etti. O şimdi şampiyon" dedi.OĞLUNUN daha yuvaya giderken matematik hesabı yapmaya başladığını anlatan Şenay Vural, "Yolda yürürken de hep onunla matematik hesaplamaları yapardık. Onu matematik kursuna gönderdim. O kurs aracılığı ile Kamboçya'da düzenlenen Mental Aritmetik ve Matematik Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.