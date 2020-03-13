BUGÜN NELER OLDU

DUISBURGEssen Üniversite Kliniği'nde Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nün yöneticisi olan hemşire Canan Emcan (31), üç koronavirüs vakası ile savaşıyor. Klinikte oluşturulan özel bölümde hemşirelik yapan Emcan, "Çok iyi eğitim aldık. İzole edilmiş odalarda 25 kişi üç vardiya görev başındayız" dedi.TEDAVİ yürütürken kendilerine de virüsün bulaşmaması için özel önlem aldıklarını anlatan Emcan, "Enfeksiyon bölümünde çalıştığım için önceden tecrübeliyim. Ancak annem sağlığımdan çok endişe ediyor, 'Hep kızım dikkatli ol' diyor. Ben de zaten dikkatliyim" diye konuştu.ALMANYA'DA iki binden fazla insanda görülen koronavirüs, ülkede iki ölüme daha neden oldu. Sağlık Bakanlığı, Baden Württemberg Eyaleti'nde 67, Bavyera'da ise 80 yaşındaki kişilerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Daha önce ikisi Heinsberg kasabasından biri de Essen kentinde olmak üzere üç yaşlı ölmüştü.KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Almanya'da okullar da kapatılmaya başlandı. Halle kenti tüm yuva ve okulların iki haftalığına tatil edildiğini duyurdu. Rostock kentinde binden fazla okul 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi. Bavyera Eyaleti'ndeki 100'den fazla okuldan da kapama haberi geldi.