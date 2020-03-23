Evden çıkmayın biz getiriyoruz

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Yaşlılara ve sokağa çıkamayacak durumda olan vatandaşların yardımına koşan gençler, bu işi severek yaptığını söyledi. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gönüllü hizmet veren kurumlardan biri, Wuppertal kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami dernekleri.ELBERFELD, Barmen ve Vowinkel DİTİB cami dernekleri, gönüllüleriyle birlikte oluşturdukları destek-yardım masası ile evinden çıkamayan yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin market alışverişlerini ve ihtiyaçlarını gidermeye başladı. "Destek-Yardım Masası" hakkında Kuzey Ren Vestfalya DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan bilgi verdi.ERSİN Özcan, "Yaşlı, engelli, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanların bizimle irtibata geçmeleri ve ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda kendilerine yardımcı olunacak. Hizmetten yararlanmak isteyenler, www.ditib-wuppertal.de isimli internet sitesi ve 0178-4838450 numaralı telefona atılacak kısa mesaj ya da Whatsapp mesajı yoluyla yardım alabilecek" diye konuştu.BREMEN'DE faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan yardım kuruluşu Help Dünya da yaşlılar için seferber oldu. Çoğunluğu Türklerden oluşan gönüllüler, yalnız yaşayan ve yardım bekleyen yaşlılara ulaşarak alışverişlerini yapıp, sağlık sorunları varsa yetkili kurumlara bildiriyor. Help Dünya üyeleri, "Talep gelirse Bremen dışında da yardım edebiliriz" dedi.HELP Dünya üyelerinden Güral Atsız, "Koronavirüs nedeniyle birçok yaşlı evden çıkmaya korkuyor. Kimseleri olmadığı için de alışveriş yapamıyorlar. Şimdiye kadar onlarca yaşlı bizi arayıp yardım istedi. Biz de kendi aracımızla gidip onların ihtiyacı olan alışverişi yapıyoruz. Böyle zamanda dayanışma içinde olmak, insanlara yardım etmek çok anlamlı" dedi. Atsız, kendilerine 0171- 3788202 numaralı telefondan ulaşılabileceğini söyledi.