Polisten virüs cezası

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BUGÜN NELER OLDU

HOLLANDA ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, koronavirüs önlemine uymayana para cezası kesme kararı aldı. Hollanda'da üç ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi veya birbirlerine 1,5 metreden daha fazla yaklaşması halinde kişilere 400, kurumlara ise 4000 euro ceza kesilebilecek.ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ise yasa taslağı düzenledi. Düzenlemeye göre, kurallara uymayanlara 5 bin, tekrarı durumunda ise 25 bin euro ceza öngörülüyor. İki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi halinde kişi başına 200 euro ceza planlanıyor. Ayrıca huzurevi ziyareti yasağını delen kişilere de yüksek cezalar verilecek.