Yalvarıyorum ciddiye alın

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'daki en büyük otomobil fabrikalarından olan Ford'un Köln tesislerinde çalışan Ahmet Arpacı (52), tedavi süresinde yaşadıklarını ve sağlık durumunu cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Arpacı ilk videosunda sevdiklerine, "Hastaneden çıktığımda hepinizi arayacağım. Durumum çok kötü, Allah bana yardım etsin" dedi. En son çektiği videoda ise durumunun iyi olduğunu belirtti.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sözcüsü İbrahim Kalın aracılığı ile Arpacı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arpacı, "Karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, moralsiz beklerken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi beni çok memnun etti. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.SABAH'A konuşan Arpacı, "Çin'in Vuhan kentinden bir paket geldi. Paketi çıplak elle açtım. Daha sonra haliyle ellerimizi yıkamadan elimizi yüzümüze götürdük. Paketi açtıktan üç gün sonra hastalandım. Önce üniversite hastanesine gittim. Orada koronavirüs testi yaptılar ve eve gönderdiler. Ertesi gün arayıp testlerin pozitif olduğunu söylediler. Evde kötüleştim, ambulansla gelip beni acil servise kaldırdılar" ifadelerini kullandı.KENDİSİYLE çalışan üç mesai arkadaşına da test yapıldığını ve onların sonuçlarının negatif çıktığını belirten Arpacı, "Ailemden de kimsede çıkmadı" dedi. 36 yıldır Almanya'da yaşayan evli ve üç çocuk babası Arpacı, "Burada 41 derece ateşle, 3 gün yoğun bakımda kaldım. Üç gündür ise normal odada yatıyorum. Hastanede yoğun bakımda olan çok sayıda yaşlı insan var" dedi ve SABAH aracılığıyla bir çağrıda bulundu.ARPACI, "SABAH Gazetesi vasıtasıyla hem burada hem de Türkiye'deki vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Lütfen bu işi ciddiye alın. Şakası yok, bu olay çok ciddi. Belirtilen kurallara uysunlar. Evde kalsınlar. Ne olursa olsun mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Başa geldi çekiyoruz, ama durum çok ciddi ve tehlikeli. Lütfen, sizden çok rica ediyorum evde kalın. Kendinizi ve başkalarını düşünün" dedi.