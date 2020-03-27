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hasta sayılarını gizliyor’

Koronavirüslü yeni vaka sayısı her gün akşam saatlerinde yükselişe geçince ilk siyasiler, rakamın gizlendiğini ima etti

Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
‘Almanya hasta sayılarını gizliyor’
Almanya'da hastalığa yakalananların istatistiklerinin takibi giderek zorlaştığı gibi, günde sadece bir defa resmi açıklama yapılıyor. Halen resmi sayılara göre 40 bin hasta ve 224 ölü olmasına rağmen, bu rakamların gerçekleri yansıtmadığı ileri sürülüyor. Özellikle sosyal medyada bu rakamların düşük olduğu dile getirilirken, Frankfurtlu ünlü politikacı Jutta Ditfurth, "Sadece bugün Frankfurt'ta 195 hasta olduğu söyleniyor. Bende zaten hasta olup da test edilmeyen onlarca insan tanıyorum. İnsanın test edilmesi için ne olması gerekir? Kaymakam? Başbakan? Milletvekili mi?" diye sordu.
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