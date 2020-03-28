Sadece birlikte güçlüyüz

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ULUSLARARASI Demokratlar Birliği (UID), Almanya'nın koronavirüsle mücadelede aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e gönderilen mektupta, "Belediyelerin bu önlemleri uygulamada özel bir görevi olduğundan, yerel bağlatılarımız ve üyelerimizle, ilgili belediyelere işbirliği konusunda yardımcı olabilmekten mutluluk duyarız" denildi.UID Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin kaleme aldığı mektupta, "Bu aşamada belirlenen önlemleri ve tedbirleri tutarlı bir şekilde uygulamak gerekmektedir. UID olarak federal hükümete, eyalet hükümetlerine ve belediyelere desteklerimizi sunuyoruz. Krizi mümkün olan en kısa sürede ve az zararla aşabilmek için tüm vatandaşları belirlenen kurallara uymaya çağırıyoruz" ifadeleri de yer aldı. KÖLN