Korkutan açıklama: 1,2 milyon insan ölebilir

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüsün giderek yayıldığı ve ölüm oranının da giderek yükseldiği Almanya'dan endişeye yol açan haberler gelmeye devam ediyor. Hasta sayısının 65 bini geçtiği, ölenlerin sayısının ise 650'yi bulduğu Almanya'da hazırlanan gizli bir rapora göre, en iyi koşullarda 12 bin, en kötü durumda ise 1,2 milyon insan ölecek. Bir diğer senaryoda da ölenlerin sayısı 221 bin civarında olacak.İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hazırlattığı "Covid 19'u nasıl kontrol altına alırız?" isimli gizli raporda, "Ölü sayısının 12 bini geçmemesi için çok sayıda test yapılması gerekecek" deniliyor. Ancak Almanya'da henüz bu kadar çok test yapılmasının mümkün olmadığı ve bunun için mutlak suretle önlem alınması gerektiği kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü, halen haftada 350 binden fazla test yapılamayacağını belirtti.ALMANYA'DA hedef ise günde 200 bin test. Ölüm oranlarının halen yüzde 0,8 olduğunu, ancak bunun yükseleceğini belirten Enstitü Başkanı Lothar Wieler, "Halen bu oranın düşük olmasının sebebi, erken bir zamanda yapılan testler. Hastalığa yakalananların yaş ortalaması da 47" dedi. Enstitü, hastalığı kapanların yüzde 0,56'sının, İçişleri Bakanlığı ise yüzde 1,2'sinin öleceğini düşünüyor.ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü testi de negatif çıktı. Bir hükümet sözcüsü, Merkel'e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtip, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek" dedi. Merkel, 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.