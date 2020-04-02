‘Bu aşı tüm insanlığa’

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı geliştirebilmek için zamana karşı yarışan bilim adamları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin, çalışmalara hız verdi. Ekibiyle birlikte neredeyse gece-gündüz etkili bir aşı üzerinde çalışan Prof. Dr. Uğur Şahin, SABAH'a yaptığı özel açıklamada son çalışmaları hakkında bilgi verdi.PROF. Uğur Şahin, "Koronavirüse karşı potansiyel aşıyı mümkün mertebe en hızlı şekilde dünya genelinde geniş kitlelerin kullanımına tahsis etmek istiyoruz. Bu nedenle yetkili makamların da izniyle nisan ayının sonunda klinik deneylere başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Prof. Şahin Almanya'da aşı geliştirebilmek için bir süredir çalışma yapıyor.SONBAHARDA piyasaya sürülmeye çalışılan "BNT162" isimli aşının çalışmaları "Lightspeed" (ışık hızı) projesi kapsamında sürdürülüyor. Almanya'da bilinen iki şirket daha etkili bir aşı geliştirilebilmesi için araştırmalarını devam ettiriyor. Şirketlerden biri ABD Başkanı Donald Trump'ın da araya girmesiyle ABD tarafından satın alınmak istenmişti.