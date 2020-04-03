Türkler virüs pençesinde

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA genelinde 1 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Avrupalı Türkler arasında da hızla yayılıyor. Avrupa'nın sekiz ülkesinde 115 Türk, yakalandığı koronavirüs pençesinden kurtulamadı. Bunun başlıca sebebi ise Türkler arasındaki aile bağlarının güçlü olması.GENÇLER, 'Biz Türk'üz bize bir şey olmaz' düşüncesi ile sokakta rahatça dolaşıyor, risk gurubundaki akrabalarını ziyaret ediyor. Ağır şartlarda çalışıp pek çok kronik hastalığı bulunan ve bu nedenle bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı Türkler, yakalandıkları koronavirüsten kurtulamayıp yaşama veda ediyor.BÜYÜKLERE olan bağ, hep bir arada bulunma, küçükleri koruyup kollama genlerimiz, bizleri hızla yayılan koronavirüsün pençesine düşürüyor. 'Sosyal mesafeyi koruyun, akraba ziyareti yapmayın' çağrılarına kulak tıkanmaması gerektiği sürekli hatırlatılırken, uyarılara uymamamız sevdiklerimizi öldürüyor.KORONAVİRÜS nedeniyle, 600 bin Türk'ün yaşadığı Fransa'da 40, 400 bin Türk'ün bulunduğu Hollanda'da 21, 3,5 milyon Türk nüfuslu Almanya'da 20, Belçika'da (250 bin) 10, İngiltere'de (800 bin) 11, İsveç'te (120 bin) 6, İsviçre'de (130 bin) 3, Avusturya'da (260 bin) 2 Türk yaşamını yitirdi.