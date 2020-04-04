Almanya kontrolü kaybediyor

Henüz birkaç gün öncesine kadar inanılmaz düşük ölüm oranları ile dikkat çeken Almanya'da durum tersine döndü. Hasta sayısı 20 bin seviyesinde seyrederken önlemlerin gevşetilmesini düşünen Almanya'da hasta sayısı Çin'i geçip 85 bini buldu, ölenlerin sayısı ise 1130'a yükseldi. Yüzde 0,25'lerde seyreden ölüm oranı son gelişmelerle birlikte yüzde 1,3 oldu. Ancak bu rakam sosyal medyada tartışmalara yol açtı.



"RAKAMLAR BELLİ DEĞİL"

Bazı uzmanlar da, gerçek rakamların daha yüksek olduğundan hareket ediyor. Almanya'nın önde gelen istatistikçilerinden Gerd Antes açıklanan rakamların çok belirsiz olduğunu belirtti. Antes, "Rakamlarla ilgili çok önemli iki sorun var. Kaç kişiye koronavirüs bulaştığını bilmiyoruz. Her gün kaç kişinin hastalandığını bilmiyoruz. Ayrıca gerçekten bu hastalıktan ölen kaç insan olduğu da belirsiz" dedi.



20 MİSLİ OLABİLİR

Rakamların her gün kimlerin test sonucunun pozitif çıktığını gösterdiğine dikkat çeken uzman, "Ama gerçekten kaç kişinin hasta olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar, gerçek rakamın 5 veya 10 misli daha fazla olduğunu tahmin ediyor. Bana göre 20 misli" diye konuştu. Sosyal medyada, Almanya'daki ölüm oranlarının düşük olmasının nedenlerinden biri olarak, ölüm nedenlerinin kayıtlara koronavirüs diye geçilmemesi gösteriliyor.



'SAYI DAHA FAZLA'

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'in verdiği bilgiye göre doktorlar, gerçek hastaların sayısının resmi açıklamanın 7 veya 10 misli üzerinde olduğunu düşünüyor. Bazı uzmanlar hasta olup da istatistiklere yansımayan hastaları, "Testi pozitif çıkıp da kayıt altına alınmayanlar", "Sistematik olarak görmezden gelinenler / fark edilmeyenler" ve "Gecikmeli olarak hasta olduğunu fark edenler" diye üçe ayırıyor.



SAYILAR NEDEN GECİKİYOR?

Almanya'da istatistikler, örneğin Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerinden çok sonra aktüelleştiriliyor. Almanya'da günlük istatistikleri RKI açıklıyor. Ancak bu rakamlar çok gecikmeli geliyor. Uzmanlar sayıların 2 hafta öncesine dayandığını belirtiyor. Gecikmenin nedenlerinden biri bürokrasi. Doktor, hastane veya laboratuvar sonucu pozitif olan bir testi sağlık müdürlüğüne, müdürlük enstitüye bildiriyor.

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