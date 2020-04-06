Tepe noktasına daha ulaşamadık

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da siyasiler insanları koronavirüs nedeniyle hasta ve ölü sayısının artacağına hazırlamaya devam ediyor. Önce Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler'in, "Salgının başındayız", ardından da Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, "Fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz" açıklamasından sonra şimdi de Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun uyarılarda bulundu.KENDİSİ de doktor olan Helge Braun, koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'daki krizde "tepe noktasına" ulaşılmadığını belirterek, "Şimdi hükümetin görevi, halkı bu krizin en zor bölümüne hazırlamak olacaktır" dedi. Braun, "Enfekte olan insanların sayısının en yüksek olduğu nokta daha önümüzde" diye konuştu. Braun, hasta sayısının her üç günde bir iki misline çıktığını belirterek, "Bunun yavaşlaması lazım" dedi.BAŞBAKAN Angela Merkel'in sağ kolu olan Braun, "Sağlık sisteminin çökmemesi için enfekte olan insanların sayısının 12 veya 14 günden önce iki misline çıkmaması gerekir" diye konuştu. Okulların kolay kolay açılmayacağının da sinyalini veren Braun, "Yani çocukların okullarda bizim koyduğumuz sosyal mesafe kurallarına uymasını beklemek pek gerçekçi değil. Eve gelince, diğer aile fertlerine bulaştırırlar" dedi.BUNUN yeni enfeksiyon zincirlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun, ülkedeki ekonomik durumun da insanların sağlığından önemli olmadığını belirtti. Braun, "Enfekte insanların sayısında patlama yaşanması ve belki de bazı hastalara bakamayacağımız düşüncesi o kadar ağır basıyor ki, 'En önemlisi bunu önlememiz. Bunun birkaç adım gerisinde ekonomi var' diyebilirim" dedi.