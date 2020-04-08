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Almanları ağlatan yardım

’daki Türk derneklerinin koronavirüs nedeniyle yardım elini uzattığı Alman yaşlılar gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 8.4.2020 ABONE OL
Almanları ağlatan yardım
Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri, koronavirüsten etkilenen yaşlılara yardım eli uzattı. Yardım gönüllüsü Osman Bilgili, din, ırk ayırmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştıklarını belirterek, "Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Hatta bazı Almanlar gönderdikleri mektuplarla teşekkür etti" dedi.

ALMANLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yardım gönüllüsü Bilgili, yardım getiren Müslüman gençleri karşısında gören bir Almanın, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?" diyerek ağlamaya başladığını söyledi. Bilgili, gözyaşlarına boğulan Almanın, "Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim" dediğini, sonra da teşekkür ettiğini anlattı.
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Almanları ağlatan yardım
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