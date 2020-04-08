Almanları ağlatan yardım

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri, koronavirüsten etkilenen yaşlılara yardım eli uzattı. Yardım gönüllüsü Osman Bilgili, din, ırk ayırmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştıklarını belirterek, "Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Hatta bazı Almanlar gönderdikleri mektuplarla teşekkür etti" dedi.Yardım gönüllüsü Bilgili, yardım getiren Müslüman gençleri karşısında gören bir Almanın, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?" diyerek ağlamaya başladığını söyledi. Bilgili, gözyaşlarına boğulan Almanın, "Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim" dediğini, sonra da teşekkür ettiğini anlattı.