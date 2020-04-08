Burak’ı göz göre göre ölüme gönderdiler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Witten kentinde yaşayan ve 10 yıldır kalp ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 36 yaşındaki Burak Arı, yine rahatsızlanınca Dortmund'da bir hastanede tedavi altına alındı. Koronavirüs için en büyük risk grubundaki Arı'nın odasına, bu virüsü taşıyan bir hasta daha alındı. Arı taburcu olduktan üç gün sonra kendisini şoka sokan bir telefon aldı.HASTANE doktorlarından biri Arı'yı arayarak, "Seninle aynı odada kalan hastada koronavirüs tespit edildi. Sana da bulaşmış olabilir ama korkma" dedi ve telefonu kapattı. Anne Fatma Arı, "O anda oğlum zangır zangır titremeye başladı. Saatler sonra ev doktorunu aradı. Doktor, onu İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Müdürlük, hemen hastaneye gitmesini istedi" diye konuştu.ANNE Fatma Arı: Oğlum Witten'de hastaneye gitti. Korona testi pozitif çıktı. 10 gün yoğun bakımda kaldı, ancak yaşama veda etti. Aile olarak evde karantinaya alındık. Komşularım evin önüne gelip cadde üzerinden başsağlığı diliyor. Oğlumun durumu belliyken nasıl olur da koronavirüslü hastayla aynı odaya koyarlar. Akıl alacak gibi değil. Acımız büyük...