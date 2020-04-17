Almanya ölümle kumar oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 16 eyaletin başbakanı ile koronavirüs krizi için alınacak tedbirleri ele aldı. Bu toplantı gerçekleşirken ülkede bir günde koronavirüsten 315 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Rekor sayıda ölüm gerçekleşirken, normalleşme sürecine geçilmesi, "Almanya büyük kumar oynuyor" yorumuna neden oldu.SAATLER süren toplantı sırasında önlemlerin gevşetilmemesini savunan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'in sert bir tartışmaya girdikleri belirtildi. Laschet'in ülke ekonomisini düşünüp önlemlerin gevşetilmesini savunduğu bilgisi sızdı. Eyalet başbakanları esnekliğe gitmeyi kararlaştırdı.MEVCUT kısıtlamalar 3 Mayıs'a kadar uzatılırken, maske kullanımı zorunlu olmadı, ancak toplu taşımada ve alışverişte kullanılması tavsiye edildi. Merkel, alınan tedbirler sayesinde başarı elde edildiğini, ancak bunun kırılgan olduğuna vurgu yaptı. Merkel, korona salgınına karşı alınan kısıtlamalara uyulmasını istedi, tedbirlere uyan halka da teşekkür etti.800 metrekareden küçük mağaza ve dükkânlar açılabilecekOkullar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak (Önce sınava girmek zorunda olan son sınıflar okula gidecek)Büyük etkinlik ve organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasakOtel, pansiyon, restoran, bar ve cafeler kapalı kalacakFutbol maçları mayıstan itibaren seyircisiz oynanabilecekKitapçılar, oto galerileri ve bisikletçiler açılabilecekCami, Kilise ve Havra gibi ibadethaneler kapalı kalacakHuzurevleri ve engellilere ait bakımevlerinde özel önlemler alınacak.