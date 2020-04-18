Bravo İlkay

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da görüşünce linç kampanyasına maruz kaldı. Alman Milli Futbol Takımı kadrosuna alınmaması istendi. Almanya'ya bağlılığı tartışıldı. İlkay Gündoğan, bugünlerde yaptıkları ile kendisini ağır dille eleştirenlere tokat gibi cevap verdi.KORONAVİRÜS salgınında mağdur olanların yaralarının sarılması için önce 2,5 milyon euro bağışlayan İlkay, Nürnberg'deki bir klinikte çalışan sağlık personeliyle telekonferans yoluyla konuşup, moral verdi. İlkay daha sonra doğduğu Gelsenkirchen kenti itfaiyesine 10 bin maske gönderdi.İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra ziyareti sırasında bir araya gelmiş, forma hediye etmişti. Bu kare basına yansıyınca nefret söylemlerine maruz kalmıştı.PREMİER Lig ekibi Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, amatör küme takımı ile anlaşıp, ülkede koronavirüsün en çok etkilediği Heinsberg Bölgesi'nde evinden çıkamayan yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerine içerisinde erzak bulunan poşetler dağıttı, yüzleri güldürdü.