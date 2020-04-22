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olmadan korona bitmez’

, biraz gevşemenin olduğu ’da koronavirüs krizinin ancak aşının bulunmasından sonra atlatılacağını bildirdi

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
‘Aşı olmadan korona bitmez’
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, insanlara "kurallara uyun" çağrısı yaptı. Enstitü Başkan Yardımcısı Lars Schaade düzenlediği basın toplantısında, "Aşı olmadan, normal günlük yaşama dönüş olmaz. Yeni hastaların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi. Almanya'da tek yeni bir vaka bildirilmemesi halinde bile bunun virüsün Almanya'da yenildiği anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken Schaade, "Virüs her an yine yurtdışından Almanya'ya taşınabilir" diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Almanya'da bazı başarılar elde edildiğini, ancak durumun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Schaade, "Bu salgının sonu henüz görünmüyor. Virüs gitmedi, sayılar artabilir. Evde kalın, sosyal mesafeye uyun. Kuralları uygulayın ve kamuya açık yerlerde maske takın" dedi. FRANKFURT
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‘Aşı olmadan korona bitmez’
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