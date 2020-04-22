BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs nedeniyle uçak seferleri iptal edildiği için Almanya'da kalanların tahliyesi sürüyor. Dün, Frankfurt, Köln, Hannover ve Hamburg'dan yüzlerce Türk, THY uçakları ile Türkiye'ye gitti. Dönüş yolculuğuna çıkanlar, "Türkiye'ye minnettarız. Bizim için özel uçak kaldırdı. Ramazan ayını Türkiye'de geçirmemizi sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Bir inşaat firmasında çalışmak üzere Stuttgart'a gelen ve dördünde koronavirüs çıkan 45 işçinin çağrısı da yanıt buldu. İşçilerin tahliyesi başladı. Uşak'a dönen İlyas Müstekin, "Nasıl döneceğimizi düşünüyorduk. Devletimiz büyüklüğünü gösterdi" dedi. UİD Genel Başkanı Bülent Bilgi ise gönüllü kalan işçilerin acil ihtiyaçlarının bölge teşkilatınca karşılandığını söyledi.