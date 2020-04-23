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’den de aşı haberi geldi

’nin ’nde de bir ekip koronavirüse karşı aşı çalışmalarında son aşamaya geldi. Prof. Bachmann başkanlığındaki ekip yakında klinik deneylere başlayacak

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
İsviçre’den de aşı haberi geldi
KORONAVİRÜSE karşı aşı geliştirme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü İsviçre'den de olumlu haberler geliyor. Bern Üniversitesi'nden immünoloji profesörü Martin Bachmann başkanlığında bir ekip, Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere geliştirmeye çalıştıkları aşının ekim ayında denemelerine başlanacağını umduklarını duyurdu.
DÜNYA Sağlık Örgütü'yle irtibatlı olarak ve İsviçreli aşı şirketi Saiba ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz" dedi. İnsanlarda ilk küçük testi temmuz ayında başlatmayı planladıklarını belirten Prof. Dr. Bachmann, bunun küçük çapta bir test olacağını söyledi.

Mehmet ÇEK / ZÜRİH
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İsviçre’den de aşı haberi geldi
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