Türk profesör Uğur Şahin’e deney izni çıktı

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Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi, BNT162 ismini verdiği aşı için klinik deney iznini aldı. Geçtiğimiz ay SABAH'a yaptığı açıklamada klinik deneylere nisan ayı sonunda başlamayı hedeflediklerini söyleyen Şahin'e Paul Ehrlich Enstitüsü yeşil ışık yaktı. Enstitü dün yaptığı açıklamada, ilaca onay verdiğini duyurdu. Klinik deneylerde elde edilen başarıya göre ilaç hazır olacak.Böylece Şahin'in şirketi BioNTech, Almanya'da klinik deneyler için izin alan ilk şirket oldu. BioNTech, gönüllü olarak aşı yaptıracak 200 sağlıklı insan üzerinde deney yapılacağını açıkladı. Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Potansiyel bir aşının insanlar üzerinde denenmesi, koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı yolunda önemli bir mihenk taşıdır" denildi.Klinik deneyde öncelikle aşının güvenirliliği test edilecek. BioNTech tarafından geliştirilen aşı, genetik bazlı aşılar grubuna ait. Bu aşılar virüsün genetik bilgilerini içeriyor. Bu sayede vücutta protein üretiliyor ve bağışıklık sistemi buna karşı güçlendiriliyor. Şimdiye kadar koronavirüse karşı 80 ayrı aşı çalışması yapıldığı öğrenildi. Çin ve ABD'de 4 ayrı aşı üzerinde klinik deneyler yapılıyor.Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek bu yıl içinde muhtemelen toplam 4 aşıya klinik deney izni verileceğini bildirdi. Cichutek'e göre bu yıl içinde bir şirkete aşı için onay verilmesi ihtimali ise çok zayıf. Prof. Şahin, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı potansiyel aşıyı mümkün mertebe en hızlı şekilde dünya genelinde geniş kitlelerin kullanımına tahsis etmek istiyoruz" demişti.