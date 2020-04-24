Merkel’den uyarı: Mücadelenin başındayız

BUGÜN NELER OLDU

İkinci Dünya Savaşı ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hiç eşi benzeri olmayan zorlu bir sınavdan geçiyoruz.Koronavirüs ile daha uzun süre yaşamaya devam edeceğiz. Pandeminin son safhasında değiliz, hâlâ başındayız. Önlemleri gevşetemeyiz.Alınan önlemlerle görülebilir bir başarı kaydettik. Ancak bu başarı kırılgan. Hatta ince bir buz üzerindeyiz. Durum yanıltıcı ve tepeyi aşmış değiliz.Koronavirüsle yaşamın zor olduğunu biliyorum. Ancak, alınan sert önlemler herkesi korumak için gerekli. Uyarmak benim görevim.Bilimin milliyeti olmaz. Bilim insanlığa hizmet eder. Bir aşı bulunduğu zaman herkese sunulmalı ve fiyatı da uygun olması gerekir.İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde özellikle yaşlılarımızı unutmayalım. Bugünkü refahımızı 80-90 yaşında olanlara borçluyuz./BERLİN