Haberler Avrupa Haberleri Robert Koch’tan uyarı geldi: İhmalkar davranmayalım

Robert Koch’tan uyarı geldi: İhmalkar davranmayalım

Başkan Yardımcısı virüsün ’da bir insandan diğerine bulaşma oranının 0,9 olduğunu açıkladı. Schaade, çok dikkatli olunmasını istedi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Robert Koch’tan uyarı geldi: İhmalkar davranmayalım
BULAŞMA HIZI TEHLIKELI SEVIYEDE
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın şimdiye kadar krizi iyi yönettiği, ancak gevşetilen önlemler konusunda dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. Enstitü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, ortalama bulaşma hızının tehlikeli seviyelerde olduğunu belirtti ve daha başka gevşetilmeler olmaması uyarısını yaptı. Virüsün bulaşma oranının 1'in altında tutulması gerektiğini söyleyen Schaade, "İnsanlar birbiriyle temas ettikçe, oran artabilir. Bunun ne kadar hızlı olabileceğini diğer ülkelerde gördük" dedi. BERLİN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Robert Koch’tan uyarı geldi: İhmalkar davranmayalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA