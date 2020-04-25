Robert Koch’tan uyarı geldi: İhmalkar davranmayalım

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın şimdiye kadar krizi iyi yönettiği, ancak gevşetilen önlemler konusunda dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. Enstitü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, ortalama bulaşma hızının tehlikeli seviyelerde olduğunu belirtti ve daha başka gevşetilmeler olmaması uyarısını yaptı. Virüsün bulaşma oranının 1'in altında tutulması gerektiğini söyleyen Schaade, "İnsanlar birbiriyle temas ettikçe, oran artabilir. Bunun ne kadar hızlı olabileceğini diğer ülkelerde gördük" dedi. BERLİN