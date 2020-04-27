Futbolculardan Ramazan mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Müslümanlara hayırlı bir Ramazan ayı diledi. Özil yayınladığı mesajında, "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu, bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin Ramazan" ifadelerini kullandı.PREMİER Lig ekibi Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu İlkay Gündoğan da sosyal medyada yayınladığı video ile tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı. 'Koronavirüs nedeniyle bu zor zamanlarda bir araya gelemeyiz' diyen Gündoğan, "Bu Ramazanda evde kalın. Ramazan ayınız mübarek olsun" mesajıyla takipçilerinin takdirini aldı.