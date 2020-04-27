Gaza basan ehliyeti kaptıracak

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da yarından itibaren yeni trafik cezaları yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, şehir içinde hız limitinin 21-25 km/s, şehir dışında ise 26-30 km/s arasında aşılması halinde bir ay ehliyete el konulması ile 1 ceza puanı getiriyor. Siren çalan araçlara yol vermeyenlere 200 euro para cezası, 1 ay trafikten men ve 2 puan ceza verilecek.Siren çalan aracı takip eden 240 euro para, 2 puan ve 1 ay trafikten men cezası alacak. Hatalı parkın cezası 25 euroya yükseldi. İkinci şeritte, yaya veya bisiklet yolunda, elektrikli araç dolum alanında park eden 55, engelli şeridinde duran 70 euro ceza ödemekle karşı karşıya kalacak. 3.5 tondan ağır kamyonetler dönüşlerde en fazla 11 km/s hız yapabilecek.