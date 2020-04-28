Okullar kısmen açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da öğrenciler bazı eyaletlerde kısmen dersbaşı yaptı. 16 ayrı eyalette farklı uygulamalar olduğu için tüm okulların neredeyse her sınıf öğrencileri farklı günlerde okula başladı. Dün ise, liseyi bitirmek üzere olan öğrencilerle bazı okullarda üst sınıftaki öğrenciler okula gitti. Okula maskeyle giden öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uymaya dikkat etti. Öğrencilerin ellerine okulun kapısında dezenfektan sıkıldı. Hessen Eyaleti'nde ise ilkokul 4. sınıflar dün okula başlamadı. Bir öğrencinin açtığı dava haklı bulunduğu için bütün ilkokullar 4 Mayıs'ta dersbaşı yapacak. FRANKFURT