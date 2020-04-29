Faşistleri koronavirüs de durduramadı

BUGÜN NELER OLDU

MÜNİH kenti yakınlarındaki Waldkraiburg kasabasında Çorumlu Aluş ailesine ait Türk bakkalı, önceki gün alev alev yandı. Yangın, kısa sürede binayı sararken, bitişikte bulunan eczane ile bir mağaza da yangında hasar gördü. Binadan bir kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı, aralarında Bostan ailesi fertlerinin de bulunduğu altı kişi dumandan zehirlendi.YANAN binaya, bir gün önce 'Yabancılar dışarı' manasına gelen Almanca yazı yazılması, ırkçı kundaklama şüphesini gündeme getirdi. Aynı kasabada 19 Nisan sabahı Yusuf Alkan'ın işlettiği pizza dükkânının camı kırılıp içeri domuz pisliği atılmış, Özlem Özcan'a ait kozmetik stüdyosunun da içerisine aynı yöntemle yanıcı madde dökülmüştü.