İtfaıyeye 5 bin maske bağışladılar

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Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve sigorta acentesi sahibi olan Emine ile Hanifi Baltacı, kent itfaiyesine 5 bin maske bağışladı. Maskeleri teslim alan Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau, çifte teşekkür etti. Baltacı çifti, "Dortmund'a bağış yaparak hayırlara vesile olmak istedik" dedi. Maskelerin teslimatında bulunan SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili Volkan Baran ise "Dortmund ve ülkenin genelinde birimlerin maskeye ihtiyacı var. Baltacı çifti, ihtiyaca cevap verdi" diye konuştu.