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Yardım gönüllüsü kazada can verdi

Yaşlılara iftar yemeği verebilmek, fakir ailelere destek olmak adına sadaka toplamaya çıkan iki yardımsever Türk genci, iftara yetişmek isterken kaza yaptı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Yardım gönüllüsü kazada can verdi
HOLLANDA'NIN Almanya'ya sınırına 10 km mesafedeki Aalten kentinde yaşayan Tahir Kantaş (27) ve Mert Gök (24), ramazan ayında yaşlılar ile yoksullara yardımcı olmak adına motosikletleri ile yola çıktı. Sadaka toplayan gençler, iftara 15 dakika kala evlerinin yakınlarında kaza geçirdi.
AĞIR yaralanan gençler helikopterle hastaneye kaldırılırken bir çocuk babası Konyalı Tahir Kantaş, havada can verdi. Mert Gök ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis, otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın oluşum nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Fatih ÖZYAR / DİNXPERLO
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Yardım gönüllüsü kazada can verdi
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