Yardım gönüllüsü kazada can verdi

BUGÜN NELER OLDU

HOLLANDA'NIN Almanya'ya sınırına 10 km mesafedeki Aalten kentinde yaşayan Tahir Kantaş (27) ve Mert Gök (24), ramazan ayında yaşlılar ile yoksullara yardımcı olmak adına motosikletleri ile yola çıktı. Sadaka toplayan gençler, iftara 15 dakika kala evlerinin yakınlarında kaza geçirdi.AĞIR yaralanan gençler helikopterle hastaneye kaldırılırken bir çocuk babası Konyalı Tahir Kantaş, havada can verdi. Mert Gök ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis, otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazanın oluşum nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti./ DİNXPERLO