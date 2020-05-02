Camiler 9 Mayıs’ta açılıyor

KORONAVİRÜS önlemlerinin gevşetildiği Almanya'da ibadethaneler 9 Mayıs günü açılacak. İlk aşamada sabah, öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek. Camilerde belli kurallar uygulanacak. Cemaat, camiye giderken abdestli ve seccadesi, tesbihi ile gidecek. Girişte kayıt alınacak. Sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Maskesiz camiye girilemeyecek.KURALLAR arasında camilere girişte ellerin dezenfekte edilmesi de yer alıyor. Cami lokalleri kapalı kalmaya devam edecek. Çocuklar ile risk grubunda, kronik hasta olanların camiye gelmemesi istenecek. Camilerin ibadete açılması memnuniyetle karşılanırken, Almanya'da müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları da yeniden açılacak. KÖLN