Türkiye'de nefes aldık

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç (33) işyerinde kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, "Beyin ölümü gerçekleşti. Solunum cihazının fişini çekeceğiz. Hastanızı son kez görmeye gelin" dedi. Fişin çekilmesine aile karşı çıktı. Aile, yardım çağrısında bulununca Türkiye ambulans uçak gönderdi.FRANSA'NIN ölüme terk ettiği Kılınç, Türkiye'de 13 gün sonra solunum cihazından ayrılarak kendisi nefes almaya başladı. Kılınç, 1,5 yaşındaki oğlunun ses kaydını dinlerken de gözlerini açtı. Kılınç'ın ağabeyi İlyas, verdikleri mücadeleyle ilgili, "Fişini çekmek için imza istemişlerdi. Kardeşim vatanımıza getirildi ve hayata bağlandı. Devletimiz var olsun" dedi.KILINÇ'IN ailesi fişinin çekilmesi için imza istendiğinde Türk doktorları ile iletişime geçti. Türkiye'deki doktorlara, Kılınç'ın beyninin radyolojik görüntüleri gönderildi. Doktorlar, bilinci kapalı olan ancak uyanma ihtimali olan hastanın yaşam desteğinin kesilmemesi gerektiğini belirtti.Zekeriya Kılınç, geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede 19 gün yoğun bakımda kaldı. Üç çocuk babası Kılınç'ın eşi Yasemin ve ağabeyi İlyas, fişinin çekilmesine izin vermedi.