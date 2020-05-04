Alman komşudan Türk dayanışması

Münih yakınlarındaki Waldkraiburg kasabasında Çorumlu Aluş ailesine ait markete yapılan saldırıdan sonra bölge halkından dayanışma geldi. "Mühldorf ist bunt e.V." (Mühldorf Renklidir) girişiminin organizasyonunda Sartrouville Platz'da sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle ancak 50 kişi bir araya geldi ve "Mühldorf renkli, renkli kalacak" sloganı attı.LANG, "Ne kadar küçük olursa olsun bir olayı saklamayın. Tehlike başlangıçta yatar" dedi. Waldkraiburg DİTİB Camii Başkanı Ahmet Başkent de dayanışma örneği sergilemek için mitinge geldi. Başkent, "Henüz hiçbir şey netleştirilmediği için toplum olarak bizler çok huzursuzuz. Bütün olayları daha önce sadece televizyondan izliyorduk. Şimdi bizi etkiliyor. Bu korku ve anlayışsızlığın sözlere dökülmesi zor" dedi.MİTİNGDE Waldkraiburg Belediye Başkanı Robert Pötzsch, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Sandra Maria Bubendorfer ile DİTİB Sultan Ahmet Camii temsilcileri de hazır buKKKKlundu. DİTİB Güney Bavyera Eyalet Gençlik Birliği Yönetim Kurulu üyesi Nurseda Başkent de olayın çözülmesinde adalete güvenmek istediklerini bildirdi. Savcılık ve özel bir polis ekibi, olayı çok yönlü olarak soruşturuyor.