Merkel’e ültimatom

ALMAN Sanayiciler Birliği, (BDI) korona kısıtlamalarından dolayı hükümete ültimatom verdi. BDI Başkanı Dieter Kempf, kısıtlamaların bir an önce kademeli olarak kaldırılmasını istedi. Kısıtlamaların her hafta Alman ekonomisine milyarlarca euro kaybettirdiğini belirten Kempf, "Bunun daha uzun sürmesi ekonomi ve toplumda kalıcı zarar oluşmasına neden olur" dedi.Mayıs'ta hükümetin bir yol haritası belirlemesini istedi. Öte yandan koronavirüs krizi Almanya'daki işsizlerin sayısında patlama yaşanmasına neden oldu. Yapılan son açıklamalara göre işsizlerin sayısı nisan ayında 308 bin arttı. Kısa çalışma ödeneği almak için yüzbinlerce işletme başvururken, 10,1 milyon çalışan kısa çalışma ödeneği almaya başladı./ BERLİN