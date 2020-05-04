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’e ültimatom

İşsizlerin sayısının 308 bin arttığı, 10 milyon insanın kısa çalışma ödeneği aldığı ’da işverenler Başbakan ’e, “Yol haritası hazırla” diyerek ültimatom verdi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Merkel’e ültimatom
KISITLAMALARI KADEMELI KALDIRIN
ALMAN Sanayiciler Birliği, (BDI) korona kısıtlamalarından dolayı hükümete ültimatom verdi. BDI Başkanı Dieter Kempf, kısıtlamaların bir an önce kademeli olarak kaldırılmasını istedi. Kısıtlamaların her hafta Alman ekonomisine milyarlarca euro kaybettirdiğini belirten Kempf, "Bunun daha uzun sürmesi ekonomi ve toplumda kalıcı zarar oluşmasına neden olur" dedi.

IŞSIZ SAYISI ARTIYOR
6 Mayıs'ta hükümetin bir yol haritası belirlemesini istedi. Öte yandan koronavirüs krizi Almanya'daki işsizlerin sayısında patlama yaşanmasına neden oldu. Yapılan son açıklamalara göre işsizlerin sayısı nisan ayında 308 bin arttı. Kısa çalışma ödeneği almak için yüzbinlerce işletme başvururken, 10,1 milyon çalışan kısa çalışma ödeneği almaya başladı.

Murat TOSUN / BERLİN
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Merkel’e ültimatom
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