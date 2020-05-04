Mesut Özil iyilik çemberini büyüttü

ARSENAL'DE forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, zor günlerde bir kez daha elini taşın altına koyarak herkese örnek oldu. Türk Kızılay'ının ramazan ayı için "Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayan dünyaca ünlü yıldız, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulundu.TECRÜBELİ futbolcunun bağışlarıyla, Kızılay'ın Türkiye genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği, yurt içinde 1000 aile gıda kolisi, Suriye'de 1000 aile gıda kolisi ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi iftar yemeği imkânı bulacak. Yapılan bu önemli bağışla toplamda 114 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırılmış olacak.TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut'a teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime teşekkür ediyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.