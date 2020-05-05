PKK maskesini çıkart Herbert

Koronavirüs krizinde koruyucu tulum, kıyafet ve maske bulamayan Hannover, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Hannover Bölgesi Başkanı Hauke Jagau, birçok ülkeden maske ve tulum alamayınca, aklına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun danışmanı, eski Sosyal Demokrat Partili (SPD) Mustafa Erkan geldi. Vali aradı ve Erkan'dan yardım istedi. Türkiye, Hannover'e 200 bin adet koruyucu tulum ve kıyafet satmayı kabul etti.bir de jest yaptı ve 200 bin koruyucu kıyafetin yanında 40 bin de maske hediye etti. Bölge Başkanlığı, maskeleri Mustafa Erkan, Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay'ın da olacağı bir toplantıda alacaktı. Bölge başkanlığı bir basın bildirisi yayınladı ve Türkiye'nin uzattığı yardım elini anlattı. Tam bu sırada Hannover'in eski belediye başkanı Schmalstieg araya girdi.aynı zamanda, işin içinde SPD'den ayrılan Mustafa Erkan'ın da olmasına tepki gösterdi. SPD de aynı Schmalstieg gibi Türkiye'ye bu platformun sunulmasına karşı çıkarak toplantıyı iptal ettirdi. Bölge Başkanı Jagau ise yaptığı açıklamada, koruyucu kıyafet konusunda çok zorlandıklarını, Türkiye'nin yardım ettiğini belirterek, "Hannover bölgesi kliniği için öngörülen maskeleri almamam doğru olmazdı" dedi.HANNOVER Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, maske isteğinin askıya alınmasının kendi belediyeleriyle ilgisi olmadığını açıkladı. Onay, "O maske isteği, Hannover Bölgesi'nden geldi. Yani Hannover ve çevre bölgedeki belediyeler birliğiyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi veya benimle bir alakası yok, konuyla ilgili fazla bilgim de yok" dedi.TERÖR örgütü PKK'ya duyduğu sempati ile bilinen, PKK yasağının kalkmasını isteyen Türkiye düşmanı Schmalstieg, Türkiye'den maske alımına kesinlikle karşı çıktı. Türkiye'nin "sosyal yardım kisvesi altında dikkatleri başka yöne çektiğini" iddia eden Schmalstieg'e, SPD'liler de "Türkiye bu pazarlık sayesinde kendini çok iyi gösterebileceği bir vitrine çıkmış olacak" diyerek, destek verdi. SPD, Türkiye'nin "iyi göründüğü bir basın toplantısı" istemedi.