Faşistlerden 4. saldırı

MÜNİH kenti yakınlarındaki Waldkraiburg'da dün sabaha karşı bir kebapçıya ırkçılar tarafından saldırı düzenlendi. Aynı kasabada üç hafta içerisindeki dördüncü saldırıda kebapçının camları kırıldı. İşletme sahibi Malatyalı Hasan Çavuş, "Kebapçıyı sekiz ay önce devraldım. Burada yaşayan biri bana ne kadar düşmanı olabilir ki. Faillerin bir an önce yakalanmasını bekliyorum" dedi.KASABADA daha önce 19 Nisan sabahı Yusuf Alkan'ın işlettiği pizzacının camı kırılıp içeriye domuz pisliği atılmıştı. Ardından Özlem Özcan'ın kozmetik salonuna yanıcı madde dökülmüştü. 27 Nisan günü ise Çorumlu Aluş ailesinin işlettiği Türk bakkalı ateşe verilmişti. Bu saldırılar kasabada yaşayan Türkleri oldukça rahatsız etti./ WALDKRAIBURG