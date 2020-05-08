Merkel’den istifa resti

Almanya'da uzun zamandan beri Başbakan Angela Merkel'e kuralların gevşetilmesi için baskı yapan eyalet başbakanları, önceki gün yapılan telekonferansta ipleri koparma noktasına getirdi. Başbakan Merkel ile başbakanlar arasındaki toplantıda iplerin iyice gerildiği ve Merkel'in bir ara geri adım atmayan başbakanlara sinirlenerek, "Yani pes etmeme ramak kaldı" diyerek rest çektiği bildiriliyor.EYALETLERİN ısrarı üzerine kararlar eyaletlerin sorumluluğuna verildi. Ancak Merkel, 100 bin nüfuslu bir bölgede bir hafta içinde 50 yeni enfekte insan olması durumunda, eski önlemlere geri dönüleceğini bildirdi. Bu önlemler sadece 100 bin nüfusa göre 50'den fazla yeni enfekte insanın görüldüğü bölgelerde geçerli olacak. Merkel'in "Biraz cesur olabiliriz, ama tedbiri elden bırakmamalıyız" dediği öğrenildi.ÖTE yandan Almanya'nın önceki günlerde hiç yeni ölüm sayısı açıklamamasının ardından dün bir anda ölü sayısı arttı. Salı akşamından bu yana 6 bin 996 olarak duyurulan ölü sayısı, dün 7 bin 277'ye yükseldi. Almanya'nın, kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdiği gün 200'den fazla ölü olduğunu açıklamamayı tercih ettiğinden hareket ediliyor.ALMANYA'DA koronavirüs krizi başladığından bu yana virüsle ilgili her türlü bilgiyi düzenli olarak kamuoyuyla paylaşan Robert Koch Enstitüsü (RKİ) artık basın toplantısı yapmayacağını duyurdu. Enstitü, vaka sayısının artık düştüğü için basın toplantılarına gerek olmadığını belirtip, "Salgında yeni döneme girdik. Toplumun her alanında normalleşme başladı" açıklaması yaptı.