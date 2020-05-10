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Büyük buluşma

Koronavirüs salgını esnasında kapatılan camiler, bugün ibadete açılıyor. Kademeli de olsa camilerin Ramazan ayında açılması ülkedeki yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Büyük buluşma
Almanya'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camiler bugün tekrar toplu ibadete açılıyor. Yaklaşık iki aydır kapalı kalan camilerde, Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyi'nce (KRM) hazırlanan 16 maddelik yönetmelik uygulanacak. Gerekli tedbirler alındı, hazırlıklar tamamlandı.

SECCADELER EVDEN
BERLİN Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Yakup Ayar, camide ilk etapta sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınacağını söyledi. Ayar, "Cemaatimizi tek kapıdan maskeli olarak alacağız. Eller dezenfekte edilecek. İrtibat bilgilerinin kaydı tutulacak. Abdesthane ve lavabo bölümleri kapalı olacak. Seccadeler evden getirilecek" dedi.
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