Büyük buluşma

Almanya'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camiler bugün tekrar toplu ibadete açılıyor. Yaklaşık iki aydır kapalı kalan camilerde, Müslüman çatı derneklerinin oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyi'nce (KRM) hazırlanan 16 maddelik yönetmelik uygulanacak. Gerekli tedbirler alındı, hazırlıklar tamamlandı.BERLİN Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Yakup Ayar, camide ilk etapta sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınacağını söyledi. Ayar, "Cemaatimizi tek kapıdan maskeli olarak alacağız. Eller dezenfekte edilecek. İrtibat bilgilerinin kaydı tutulacak. Abdesthane ve lavabo bölümleri kapalı olacak. Seccadeler evden getirilecek" dedi.