Piyasalarda hayal kırıklığı

KORONAVİRÜS önlemleri gevşetilip mağazalar ile dükkânlar açıldı ancak ciro sıkıntısı yaşanıyor. İnsanların Kovid-19 tehdidinin sürmesi dolayısıyla alışverişe yanaşmadığını dile getiren Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), yaptıkları araştırmadan perakende satış yapan mağazaların üçte ikisinde cironun yarı yarıya düştüğünü tespit ettiklerini duyurdu.HİZMET sektörünün güçlü olduğu Berlin'de gastronomi sektörünün 15 Mayıs'tan itibaren tedbirler alarak hizmet vermeye başlayacağını hatırlatan IHK, konaklama imkânı sunan işletmelerin 25 Mayıs'tan itibaren müşteri alabileceğini belirtti. IHK, seyahat kısıtlaması devam ettiği sürece bu işletmelerin de ciro yapmasının zor olduğuna dikkati çekti. BERLİN