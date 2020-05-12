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Piyasalarda hayal kırıklığı

koronavirüs tedbirlerini gevşetti, mağaza ve dükkânlar yeniden açıldı ancak beklenen olmadı. Satışlar hayal kırıktığı yaşattı

Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
Piyasalarda hayal kırıklığı
CİRO YÜZDE 50 DÜŞTÜ
KORONAVİRÜS önlemleri gevşetilip mağazalar ile dükkânlar açıldı ancak ciro sıkıntısı yaşanıyor. İnsanların Kovid-19 tehdidinin sürmesi dolayısıyla alışverişe yanaşmadığını dile getiren Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), yaptıkları araştırmadan perakende satış yapan mağazaların üçte ikisinde cironun yarı yarıya düştüğünü tespit ettiklerini duyurdu.

KISITLAMALAR ETKİLEDİ
HİZMET sektörünün güçlü olduğu Berlin'de gastronomi sektörünün 15 Mayıs'tan itibaren tedbirler alarak hizmet vermeye başlayacağını hatırlatan IHK, konaklama imkânı sunan işletmelerin 25 Mayıs'tan itibaren müşteri alabileceğini belirtti. IHK, seyahat kısıtlaması devam ettiği sürece bu işletmelerin de ciro yapmasının zor olduğuna dikkati çekti. BERLİN
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Piyasalarda hayal kırıklığı
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