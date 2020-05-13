Mesut’un bağışı adrese ulaştı

Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay'a 713 bin TL'lik bağışta bulunan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in yardımı belirlenen adreslere ulaştırıldı. Kızılay'ın Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek veren Özil'in yardımını, Kızılay'ın yüzlerce Ankara Şubesi personeli ve gönüllülerden oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere teslim etti. Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler büyük sevinç yaşarken, yardımseverliğinden dolayı Mesut'a teşekkür etti. Mesut Özil, düğününde de yüzlerce yoksul aileye yemek vermişti.