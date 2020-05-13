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Mesut’un bağışı adrese ulaştı

Mesut 114 bin kişiye yardım için ’a bağış yaptı. Kızılay, yüzlerce personel ve gönüllü vatandaşlar aracılığı ile kapı kapı dolaşıp yardımları adrese teslim etti

Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Mesut’un bağışı adrese ulaştı
Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay'a 713 bin TL'lik bağışta bulunan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in yardımı belirlenen adreslere ulaştırıldı. Kızılay'ın Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek veren Özil'in yardımını, Kızılay'ın yüzlerce Ankara Şubesi personeli ve gönüllülerden oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere teslim etti. Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler büyük sevinç yaşarken, yardımseverliğinden dolayı Mesut'a teşekkür etti. Mesut Özil, düğününde de yüzlerce yoksul aileye yemek vermişti.
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Mesut’un bağışı adrese ulaştı
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