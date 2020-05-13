Türkiye o annenin çığlığını da duydu

Türkiye, Avrupa ülkelerinin kaderlerine terk ettiği vatandaşlarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan, evinde ölüme terk edilen 21 yaşındaki Salih Kör de Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Türkiye'ye götürülüp tedavi altına alınacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında duran uçak seferleri Salih'in Türkiye'ye gitmesine engel olmuştu.SABAH'IN haberi sonrası Karamanlı aile için AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser devreye girdi. Eser, eksik evrakların tamamlandığını, Salih'in ambulans uçak ile Türkiye'ye götürülebilmesi için Sağlık ve Dışişleri bakanlıkları ile görüşmeler yaptığını belirtti ve "Salih listeye alındı. Aciliyet sıralamasına göre Türkiye'ye getirilecek" diye konuştu.İki yıl önce lösemi hastalığına yakalanan ve ilik naklinden sonra eski sağlığına kavuşmaya başlayan Salih'in göğsünde tümör tespit edilmişti. Anne, oğlunun bu tümörden de kurtulacağı ümidi taşırken, hastane, 'Yapacak bir şeyimiz kalmadı' diyerek genç Salih'i ölüme terk etmişti.