Ekonomide büyük çöküş

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, koronavirüs krizinden büyük zararla çıkacak. Federal İstatistik Dairesi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 2009 yılındaki küresel krizden sonra en büyük küçülme gerçekleşti. Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 2,2 ile küçülmesiyle birlikte Alman ekonomisi resesyona girmiş oldu. Ekonomi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 oranında küçülmüştü. 2020 yılı için Almanya'da hükümet toplam yüzde 6,3'lük bir küçülme bekliyor. Dünyayı kasıp kavuran 2009 yılındaki küresel ekonomik krizde Alman ekonomisindeki küçülme yüzde 5,7 oranında olmuştu.