Haberler Avrupa Haberleri Ekonomide büyük çöküş

Ekonomide büyük çöküş

Alman ekonomisi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçüldü. Alman Haber Ajansı dpa, “Ekonomi korona krizinde çöktü” ifadesini kulandı

Giriş Tarihi: 17.5.2020 ABONE OL
Ekonomide büyük çöküş
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, koronavirüs krizinden büyük zararla çıkacak. Federal İstatistik Dairesi tarafından dün yapılan açıklamaya göre 2009 yılındaki küresel krizden sonra en büyük küçülme gerçekleşti. Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 2,2 ile küçülmesiyle birlikte Alman ekonomisi resesyona girmiş oldu. Ekonomi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 0,1 oranında küçülmüştü. 2020 yılı için Almanya'da hükümet toplam yüzde 6,3'lük bir küçülme bekliyor. Dünyayı kasıp kavuran 2009 yılındaki küresel ekonomik krizde Alman ekonomisindeki küçülme yüzde 5,7 oranında olmuştu.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomide büyük çöküş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA